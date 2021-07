Belen Rodriguez "sostituita", voce terremoto a Mediaset: con chi la "fanno fuori", nome impensabile

13 luglio 2021 a

Fanno fuori Belen Rodriguez con la "scusa" della maternità? Nemmeno il tempo di gioire per la nascita di Luna Marì, la figlia avuta dal nuovo compagno Antonino Spinalbese il 12 luglio, e la showgirl argentina deve già pensare alla carriera. Secondo Blasting News, sito specializzato nel gossip televisivo piuttosto piccante, a Tu si que vales, uno dei programmi di punta dell'autunno Mediaset, starebbero pensando a sostituirla con un volto freschissimo, nuovo idolo dei teenager. Si tratterebbe di Giulia Stabile, ballerina rivelazione dell'ultima edizione di Amici, che ha vinto a sorpresa e durante il quale ha trovato l'amore. La relazione con il giovane cantante Sangiovanni sembra andare a gonfie vele e rappresenta in ogni caso una bella spinta mediatica alle carriere di entrambi.

Belen per qualche mese dovrà stare lontana dai set televisivi, o perlomeno dovrà dedicare più tempo alla sorellina di Santiago, il primogenito avuto da Stefano De Martino (che almeno pubblicamente ha accolto la notizia della piccola con un semplice "mi piace" su Facebook, a testimonianza del clima gelido con la ex moglie). Tutto questo proprio mentre dietro le quinte dello show del sabato sera di Canale 5 è stata avvistat proprio Giulia Stabile. Certo, si parla di "visita di cortesia" visto che tra i padroni di casa ci sono Maria De Filippi e Rudy Zerbi, suoi scopritori ad Amici. Ma qualcuno sente nell'aria puzza di bruciato e fa già due più due. Giulia, molto a suo agio con il mezzo televisivo nonostante l'età, potrebbe fare qualche apparizione accanto agli altri due conduttori, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, e per lei starebbero addirittura cucendo un ruolo da presentatrice vera e propria.

Si sottolinea velenosamente come nonostante la maternità Belen non intende rinunciare alla sua carriera. Come dire: va bene il "pit stop" dolcissimo ai box, per amore di Luna Marì, ma chi pensa alla tv in stand by sbaglia di grosso. D'altronde, tutto si può dire di Belen tranne che non sia un autentico Caterpillar, in grado anzi di superare i momenti più complicati della propria vita privata (sia nel bene, come questo, sia nel male rappresentato dal gossip scatenato su amori e flirt vari) proprio stando davanti a una telecamera.

