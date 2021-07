Raffaella Carrà, Madrid le dedica una piazza. I familiari: "L'Italia ha perso l'occasione di omaggiarla per prima"

15 luglio 2021 a

Mentre in Italia tutto tace, in Spagna non si perde tempo a onorare e ricordare Raffaella Carrà, cantante, attrice, conduttrice e icona di stile, venuta a mancare lo scorso 5 luglio a 78 anni a causa di una malattia. La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola alla regina della televisione, stando a quanto riporta il sito del quotidiano El Diario.

La notizia è stata rilanciata anche sul profilo Facebook ufficiale dell’attrice scomparsa, ora gestito dai suoi familiari: “È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà”, si legge nel post. Ma non manca la polemica: “L’Italia perde ancora una volta l'occasione di omaggiare per prima la sua più grande artista”. D'altronde c'era un legame fortissimo tra la Carrà e la Spagna. La grande artista aveva lavorato per tanti anni in quel Paese ed era molto amata da registi come Pedro Almodovar. Il premier Pedro Sanchez dopo la sua morte su Twitter l'aveva omaggiata scrivendo: "E' stata una donna che ha ispirato diverse generazioni".

Anche in Italia, in realtà, sono state lanciate diverse proposte per onorarla e ricordarla: Milly Carlucci ha chiesto alla Rai di intitolarle l’Auditorium del Foro Italico dove la Carrà ha condotto tanti spettacoli di successo, mentre Cristiano Malgioglio ha proposto di intitolarle gli studi Rai di via Teulada. Ad oggi, però, nulla è stato ancora deciso.

