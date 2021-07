Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini, "una lunga storia privata". La verità sui clamorosi insulti prima della morte

Francesco Fredella 16 luglio 2021 a

a

a

Dov'eravamo rimasti? Lorella Cuccarini, l'insegnante di Amici nell'ultima stagione, ha ricordato qualche giorno fa Raffaella Carrà con un post che ha fatto il giro della Rete. Il motivo? Qualche tempo fa, sempre la Cuccarini, aveva inveito sui social contro la diva della tv scomparsa di recente. E al pubblico a casa non è sfuggito questo particolare. Ora la Cuccarini decide di rompere il silenzio facendo chiarezza una volta per sempre.

"Falsità su Raffaella Carrà, almeno loro sono state zitte". Nomi e cognomi: l'amico fa venire giù la tv italiana

"Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo", dice la Cuccarini che riavvolge il nastro e ricorda quello che era successo molto tempo prima. Ma cosa era accaduto? Sembra, dalle parole e dai racconti, che ci sia stato un screzio e quella vecchia ruggine per anni non sia andata via. Ma con la morte tutto cambia e la Cuccarini, quindi, capisce di aver sbagliato: manda un messaggio a Raffaella, che definisce "doveroso e sacrosanto".

"Cara Raffaella Carrà, spero di non incontrarti per i prossimi 30 anni". Cuccarini ed Heather Parisi, finisce a insulti | Guarda

Poi parla di "una lunga storia privata che pochi conoscono". E lancia un messaggio a chi l'ha attaccata parlando di "pochezza e mancanza di rispetto”. Potrebbe essere una frecciatina lanciata a qualcuno in particolare, forse Heather Parisi. Ma nei giorni scorsi a sollevare un vero polverone ci ha pensato Angelo Perrone, storico press agent romano, amico di vecchia data della Carrà. Lui, senza peli sulla lingua, ha puntato il dito contro gli "amici dell'ultim'ora" di Raffaella. E le sue frasi hanno provocato un vero e proprio terremoto nel mondo della tv.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.