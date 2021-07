Uomini e donne, la gola profonda: "Tre operazioni". Il dramma di Marco Firpo: perché l'ex di Gemma Galgani è sparito

19 luglio 2021 a

Problemi di cuore per un ex volto di Uomini e donne. Si tratta di Marco Firpo. Ora arriva la confessione a Uomini e donne magazine di un'amica, che svela: “Ha avuto tre interventi al cuore”. Anche Gemma Galgani, colonna portante del programma di Maria De Filippi, in questi giorni ha rotto il silenzio con una lunga intervista sempre sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine ed ha parlato di Marco Firpo. sembra che sia scomparso dai radar, visto che in tv non è presente da un po' di tempo.

Il mistero viene svelato senza giri di parole dalla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi. “Ha subìto tre interventi a cuore aperto, ha fatto circa 1 anno di via vai nelle cliniche per questo problema ed è stato costretto a seguire delle terapie e delle cure molto pesanti…”, si legge. “Ha affrontato cose che avrebbero stroncato un elefante. Il mio amico Marco Firpo non ha mai perso lo spirito…”.

L'ex cavaliere ha avuto una storia lampo con la Galgani, che dopo la fine del suo amore con Giorgio Manetti non è mai riuscita a trovare l'uomo giusto. Però, sembra che sia rimasto in buoni rapporti con Firpo. Gemma gli farà una telefonata? Non si sa. La notizia certa, per adesso, è che a partire da settembre la storica dama torinese sarà di nuovo al centro del programma di Queen Maria sperando di trovare l'anima gemella. Sembra un'impresa ardua. Difficilissima. Tante delusione e poche cose concrete. Almeno stando a quello che abbiamo notato finora.

