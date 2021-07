Ilary Blasi, il retroscena: perché è sparita dalla tv per 3 anni. La crisi di Totti e la frase: "Sai che c'è, me ne vado"

23 luglio 2021 a

C'è stato i lmomento di crisi personale di Francesco Totti dietro la "scomparsa" dalla tv di Ilary Blasi. A raccontarlo la stessa conduttrice del Grande Fratello Vip e dell'Isola dei famosi, uno dei volti di punta di Mediaset, in una lunga e intensa intervista al settimanale F. Il momento difficile del marito è legato al doloroso addio alla Roma e al calcio giocato, che non poteva non avere ripercussioni anche sul clima familiare. "Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri", ha spiegato Ilary.

"Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli". La Blasi ha lasciato intendere che Totti, in famiglia, preferisse non parlare o svelare del tutto i propri sentimenti in quei mesi complicati. E lo stesso discorso di addio all'Olimpico, con l'ormai ex capitano con le lacrime agli occhi, lasciava intendere le sue paure per il "dopo", un salto nel buio per chi fin da bambino aveva dedicato tutta la sua vita al pallone.

Dopo tre edizioni di successo del Grande Fratello Vip, la Blasi ha staccato nel 2018 dedicandosi a programmi meno intensivi come Balalaika (lo speciale Mondiali di Russia), Summer Festival, Eurogames, prima di uno stop più duraturo e il ritorno nel 2021 con l'Isola. Il lavoro resta comunque per lei una priorità, e la conferma arriva da queste parole tanto lucide quanto pragmatiche: "È una questione di libertà, anche di poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo".

