Orietta Berti, dramma-coronavirus: "Dolori improvvisi e insopportabili". Come la ha ridotta il Covid (mesi dopo la guarigione)

Francesco Fredella 30 luglio 2021 a

a

a

Orietta Berti scende in campo e chiede a tutti di vaccinarsi. Lei, che ha avuto questo maledetto Covid, vuole convincere i fan sull’importanza del vaccino. Unica via d’uscita dalla Pandemia. E in un’intervista tuona: “Cari amici, posso darvi un consiglio? Vaccinatevi, perché con il vaccino staremo tutti più sicuri e potremo andare... a mille”. Lo dice in modo diretto, senza giri di parole. La Berti è per l’ennesima volta sulla cresta dell’onda della popolarità grazie all’ultima hit con Fedez e Achille Lauro.

Al Bano Carrisi fatto fuori da Orietta Berti: indiscrezioni, un caso clamoroso su Rai 1

Il suo appello è rivolto a tutti, grandi e piccoli. Ma soprattutto ai giovani. “Quello che hanno iniziato a seguirmi dopo Sanremo e il successo di Mille, sono tantissimi. Sui social mi mandano video in cui cantano la canzone o improvvisano bizzarri balletti”, dice la Berti che si vaccinerà il 3 agosto con una sola dose (avendo ancora gli anticorpi). “Io il Covid l'ho avuto già a dicembre. Si contagiò anche mio marito Osvaldo: stette malissimo”, racconta. La Berti sottolinea anche gli strascichi di questa malattia. “Dolori fortissimi alla schiena: 'Che succede?', pensai dopo le prime fitte. Ho fatto tac e risonanze magnetiche: alla fine i medici mi hanno spiegato che sono le conseguenze del Covid. Col tempo questi dolori dovrebbero andar via. Me lo auguro. Perché le fitte arrivano all'improvviso e mi costringono a sedermi e ad aspettare che passino. I giovani devono capire che vaccinandosi proteggono anche le persone della mia età, più vulnerabili di fronte ad un virus come questo”, conclude.

"Hai visto cosa succede a chi fischia il nostro inno?". Orgoglio tricolore, la fucilata di Orietta Berti alla Regina Elisabetta

Per lei com Fedez e Achille Lauro arriva un’altra giovinezza. “Ci siamo conosciuti a Sanremo: Orietta, ho una canzone estiva perfetta per te'. Quando mi ha detto che ci sarebbe stato anche Achille Lauro ho esultato: Bene, abbiamo fatto un terno al lotto'. Fedez mi ha mostrato anche la copertina del singolo: Ma che l'hai fatta a fare? Il 45 giri mica esce...', gli ho risposto”, parola di Orietta.

"Inglesi mastini picchiatori e l'arbitro zitto". La Orietta Berti che non ti aspetti: cannonata all'olandese Kuipers

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.