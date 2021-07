Al Bano Carrisi fatto fuori da Orietta Berti: indiscrezioni, un caso clamoroso su Rai 1

17 luglio 2021 a

Saltano delle teste. E tra queste, clamoroso ma vero, salta la testa di Al Bano Carrisi, insieme alla figlia Jasmine Carrisi. Si parla del "rimpasto" nella giuria di The Voice Senior, il programma musicale in onda su Rai 1 e il cui ritorno in palinsesto è previsto per il mese di novembre. Insomma, Antonella Clerici rimette mano alla sua squadra e fa saltare il Leone di Cellino, così come salta la figlia.

Secondo quanto rivela davidemaggio.it, nel cast del programma entra Orietta Berti, reduce dall'esperienza al Festival di Sanremo che ne ha rilanciato alle stelle la popolarità. Insomma, a 78 anni, la cantante di Cavriago, sarà ancora protagonista su Rai 1. E ancora, a The Voice Senior, Orietta Berti ritroverà i coach: confermati Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio.

Alla presentazione dei palinsesti, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta aveva anticipato: "Sulla giuria di stiamo tentando di fare delle innovazioni ma più nella direzione dell’integrazione". Ma più che "integrazione", si tratta di sostituzione.

Orietta Berti nel programma della Clerici si dovrà spendere in giudizi e bocciature, un ruolo che sembra assolutamente perfetto per un personaggio vulcanico e gioviale come lei. Dopo Sanremo, Orietta Berti, ha anche lanciato un tormentone estivo insieme a Fedez e Achille Lauro. E dopo l'estate, la tv: inarrestabile.

