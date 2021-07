Euro 2020, l'Orietta Berti che non ti aspetti: "Inglesi mastini picchiatori. E l'arbitro zitto". Cannonata a Kuipers

12 luglio 2021 a

"Abbiamo vinto, grazie al nostro portierone Gigio Donnaruma che ha fatto parate meravigliose, soprattutto quella che ha sancito la nostra vittoria. Una grande soddisfazione per tutti gli italiani. Una grande soddisfazione per il commissario tecnico Roberto Mancini che è forse il vero artefice del percorso trionfale degli azzurri". Così Orietta Berti, in un intervento su La Stampa, rende omaggio alla vittoria dell'Italia negli europei di calcio.

La cantante ha però qualche sassolino da togliersi dalla scarpa: "Gli inglesi, va detto, sono molto più agili; sono più atleti ma picchiano anche: a volte anzi sono mastini più che giocatori. Quando gli inglesi facevano fallo sui nostri, l'arbitro faceva finta di niente. Sono stati agevolati, nel loro Paese, con il loro pubblico al fianco. Io avevo paura dell'arbitro: questa volta è stato ni. Mi sono piaciuti Chiesa, veramente bravo, e Chiellini e Bonucci. Per non parlare di Donnarumma, il gigante in porta: mezza partita l'ha vinta lui. Ma se l'Italia ha vinto è perché tutta la squadra si è data da fare", ammette la Berti.

Infine un omaggio alla squadra, ma anche alla gioia elegante del nostro Capo dello Stato: "Ce la siamo meritata, abbiamo avuto il cuore in gola e il rilassamento è stato molto bello. Il nostro presidente Sergio Mattarella ha dato forza, è andato fino a Wembley per la partita. L'Inghilterra quando vai lì, con noi ha sempre il naso per aria. Questa volta è stata una bella vittoria, anche per questo loro atteggiamento altezzoso nei nostri confronti", conclude la Berti.

