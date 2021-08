Jasmine Carrisi, la confessione: "Mi ha sempre sconsigliato di farlo". Ora papà Al Bano che dice?

08 agosto 2021 a

No, non è detto che la carriera dei figli d'arte sia necessariamente più semplice o senza ostacoli. E a spiegare il perché ci pensa Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi, che ad appena vent'anni sta muovendo, con successo, i primi passi nel mondo della musica.

E intervistata dal periodico Ora, Jasmine si spende in qualche retroscena privato, spiega insomma come papà Al Bano la abbia messa in guardia sin da piccola sul mondo dello spettacolo, augurandosi quasi che seguisse un'altra strada. "All’inizio, quando ero piccolina, papà mi ha sempre sconsigliato di entrare a far parte di questo mondo finché non fossi cresciuta - premette Jasmine -. Mi metteva in allerta, diceva stai attenta perché non è facile. È un'opportunità che bisogna giocarsi bene e che va gestita a 360 gradi. A prescindere da tutto, a me piace ascoltare la musica e studiarla", sottolinea Jasmine Carrisi.

Dunque, si sbottona sulla sua esperienza televisiva a The Voice Senior, dove nell'ultima edizione ha preso parte insieme al padre Al Bano in veste di giudice: Mi sto facendo una mia cultura personale e The Voice mi ha aiutata molto. E’ stato importante per costruire il mio bagaglio. Ho preso molto da tutti loro", confessa. Infine, una battuta su Loredana Lecciso: "Cerca di darmi consigli in fatto di look, però abbiamo dei gusti molto diversi", conclude Jasmine Carrisi.

