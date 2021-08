Bianca Guaccero, la foto scatena l'orrore no-vax: "Criminale, serva, topo da laboratorio". Che vergogna

13 agosto 2021 a

Orrore e delirio no-vax contro Bianca Guaccero. Già, perché la conduttrice Rai nelle ultime ore ha ricevuto la sua seconda dose di vaccino anti-Covid, terminando così il suo iter di immunizzazione. E per l'occasione ha deciso di condividere il momento su Instagram, con una foto che la ritraeva mentre riceveva il vaccino.

Ma in calce al post sono piovuti insulti, critiche, offese irricevibili. Una vergogna, assoluta, quella contro la conduttrice di Detto Fatto, che si è immunizzata all'hub di Bitonto, in provincia di Bari. Una foto che ritrae Bianca Guaccero insieme al medico che le ha somministrato l'ultima dose di vaccino e insieme ad un'infermiera.

Come detto, dopo gli insulti, Bianca Guaccero ha voluto replicare a modo: "Volevo ringraziare tutte le persone che ieri mi ha dato della criminale, cavia, che hanno smesso di seguirmi, che mi hanno additata come serva del sistema, che mi hanno detto da te non me lo aspettavo, venduta, topo da laboratorio, purgata da un siero sperimentale, spero non ti capiti nulla. Questo sarebbe senso civico? Rispetto? Buon senso? Coscienza?", conclude Bianca Guaccero.

