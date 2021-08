Enrico Ruggeri: "Al mio concerto senza green pass". Disastro totale, ricoperto di insulti

14 agosto 2021 a

Enrico Ruggeri sui social annuncia che al suo concerto stasera 14 agosto a Genova si potrà andare senza green pass e si scatena la bufera: "Una piccola grande vittoria: domani (stasera 14 ndr) a Genova sarà possibile accedere al mio concerto anche senza green pass: gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto. (lo avevo proposto un anno fa). Spero di creare un precedente. A domani", twitta il cantante.

Tra gli utenti, però, c'è chi fa notare che "tampone negativo = green pass". Ruggeri, a questo punto, replica affermando che "la vittoria è: vedo il concerto senza dover fare il vaccino e senza spendere soldi per il tampone", offerto gratuitamente come spiegato nel tweet iniziale. Paradossalmente, l'iniziativa del cantante viene osteggiata da due lati. "Tampone negativo = green pass... cosa hai inventato?!?! Neanche a cantare ti si sopporta... genio", scrive una persona.

Dall'altra parte c'è chi accusa Ruggeri di essersi piegato "alle regole demenziali". "Riuscire a beccarsi insulti da ambedue le fazioni solo per aver difeso diritti e cercato soluzioni", twitta alla fine il cantante. "Forse fanno bene quelli che tacciono e non prendono mai una posizione, se non per correre in soccorso dei vincitori".

