Enrico Ruggeri stronca Fiorella Mannoia s sinistra: "Forzatura, cosa c'è dietro"

Il cantautore milanese, diventato simbolo della cultura di destra forse perché semplicemente non si riconosce nella "dittatura rossa" che ha dominato il mondo intellettuale e lo spettacolo italiano dal secondo Dopoguerra a oggi e perché, da buon punk "prima di te" è alieno a qualsiasi conformismo, intervistato dal Corriere della Sera non rinuncia a rispondere a distanza a Fiorella Mannoia : l'interprete romana ha deciso di cambiare in onore di Giulia Cecchettin il finale di Quello che le donne non dicono , brano che il Rouge scrisse per lei negli anni Ottanta. L'obiettivo era fare del brano un inno neo-femminista, contro il femminicidio e le violenze psicologiche e fisiche sulle donne. Ma il risultato non è piaciuto a chi quel testo lo ha composto.

Da paroliere di rango, Enrico Ruggeri non le manda certo a dire. E spiattella in faccia la sua verità alla sinistra e alle vestali di certo ultra-femminismo frutto della deriva woke.

Il celebre "Ti diremo ancora un altro... sì" nelle ultime versioni live cantate dalla Mannoia è diventato "ancora un altro no". Chiaro riferimento al consenso e a quel limite invalicabile rappresentato dalla volontà della donna. La modifica imposta da Fiorella, secondo Ruggeri, è "un errore". Di più: "Mi sembra una forzatura dettata dalla cultura woke". "Questa - sottolinea l'ex leader dei Decibel - è una canzone sulle speranze disattese. Le donne parlano ai loro uomini: non sei più come all’inizio del nostro amore, torna a essere com’eri e ti diremo ancora un altro sì. L’incertezza è già nel testo".

E pensare che inizialmente la canzone non era stata pensata per la Mannoia: "Le candidate per cantare Quello che le donne non dicono erano tre: Lena Biolcati, Fiordaliso e Fiorella. Con Luigi Schiavone, autore della musica, eravamo indecisi. Ci convinse Roberto Galanti, discografico di Fiorella, una persona di grande spessore e cultura, che oggi non c’è più. Sembra sia andata bene per tutti".