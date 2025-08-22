Ruggeri, "valanghe di insulti" per aver ricordato Ramelli: denuncia-choc

"Era un ragazzo che cinquant’anni fa in un liceo milanese scrisse un tema contro le Brigate rosse. Il tema venne appeso nella bacheca della scuola con sotto la scritta 'questo è il tema di un fascista'": Enrico Ruggeri lo ha detto a proposito di Sergio Ramelli. Di recente ha partecipato alla commemorazione per i 50 anni dalla sua morte. "Stiamo parlando di un ragazzo del liceo, credo non avesse ancora 17 anni - ha proseguito il cantante in un'intervista al Giornale -. Pochi giorni dopo torna a casa e viene aggredito da un commando e ammazzato, in realtà morirà dopo quaranta giorni di agonia, a colpi di chiave inglese".

La scelta di Ruggeri di esporsi su questo argomento gli è costata cara: "Ancora oggi ho ricevuto valanghe di insulti – ha raccontato – per avere partecipato alla commemorazione di un ragazzo di 17 anni ucciso a sprangate per un tema. Cinquant’anni dopo".