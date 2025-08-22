Ruggeri, "valanghe di insulti" per aver ricordato Ramelli: denuncia-choc

"Era un ragazzo che cinquant’anni fa in un liceo milanese scrisse un tema contro le Brigate rosse. Il tema venne appeso nella bacheca della scuola con sotto la scritta 'questo è il tema di un fascista'": Enrico Ruggeri lo ha detto a proposito di Sergio Ramelli. Di recente ha partecipato alla commemorazione per i 50 anni dalla sua morte. "Stiamo parlando di un ragazzo del liceo, credo non avesse ancora 17 anni - ha proseguito il cantante in un'intervista al Giornale -. Pochi giorni dopo torna a casa e viene aggredito da un commando e ammazzato, in realtà morirà dopo quaranta giorni di agonia, a colpi di chiave inglese".
La scelta di Ruggeri di esporsi su questo argomento gli è costata cara: "Ancora oggi ho ricevuto valanghe di insulti – ha raccontato – per avere partecipato alla commemorazione di un ragazzo di 17 anni ucciso a sprangate per un tema. Cinquant’anni dopo".
Sugli anni di piombo, invece, l'artista ha scritto un libro intitolato “Un gioco da ragazzi”: racconta "la storia di due fratelli educati al senso della giustizia dal padre. Ma i due intendono cose diverse per giustizia". Uno di loro "si schiera con la parte che, almeno teoricamente, difendeva i deboli, quindi con la sinistra. L’altro fratello va in un liceo milanese nel quale la sinistra esercitava una dittatura del pensiero. Quindi il suo senso di giustizia viene canalizzato nell’opposizione a quello che a lui sembra un regime".
Così "uno diventa un terrorista di sinistra e l’altro un terrorista di destra. Avranno una storia nella quale si inseriscono episodi veri, Ramelli, Fausto e Iaio, le bombe… Quel grande spartiacque che fu per l’Italia il 12 dicembre 1969", ha spiegato Ruggeri. Fu allora, con la strage di Piazza Fontana a Milano, che finirono "i festosi e gioiosi anni ’60, combinazione mancavano diciotto giorni al nuovo decennio, la bomba di piazza Fontana cambia la percezione del sociale. Da lì in poi si parte per una strada che non ha ritorno e io ho raccontato questo mondo in queste due storie parallele".