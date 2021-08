Ezio Greggio devastato dal pesante lutto: "Ha lottato fino all'ultimo, aveva la forza di un leone"

15 agosto 2021 a

Ferragosto triste per Ezio Greggio che deva fare i conti con la notizia della scomparsa di Gianfranco D’Angelo. L'attore è deceduto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma. A stroncarlo, ha reso noto il suo ufficio stampa, una breve malattia. I due erano una coppia affiatatissima sia a Striscia la Notizia che a Drive In:

“Il segreto era un affiatamento dovuto a una grande ironia che avevamo entrambi. Quando ci divertivamo noi si divertiva il pubblico”, ricorda Ezio Greggio raggiunto direttamente da Fanpage. E ancora: “Ci lascia un esempio di grande professionalità e la forza da leone con la quale affrontava la vita. Ha lottato fino all'ultimo. Di solito io ero in onda con Striscia e lui veniva a Milano con la sua commedia. Andavo sempre a vederlo e lui dal palco alla fine mi salutava”.

I due si erano sentiti in una telefonata privata, di cui il volto di Canale 5 preferisce non raccontare il contenuto per poi concludere: "Basta che si vedano una puntata qualsiasi di Drive In e capiranno quant’era bravo il mio Frankie”. Il riferimento è ai giovani, a cui basterebbe vederlo in tv per capire com'era davvero Gianfranco D'Angelo.

