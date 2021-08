Carolina Marconi, il tumore e la chemioterapia: "Pelatina in bikini", i pesanti effetti sul suo corpo

17 agosto 2021 a

Carolina Marconi sta combattendo una battaglia difficile contro il cancro che l’ha colpita nelle scorse settimane. Passo dopo passo, durante la chemioterapia, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato tutto il suo percorso. Ora per lei arriva l’ultimo ciclo chemioterapico rosso e poi passerà a quello bianco.

La Marconi non ha fatto mistero di nulla sin da subito con i suoi fan ed ha deciso di tagliarsi i capelli a zero dopo le prime caduta a causa dei farmaci. Però, recentemente, sempre sui social si è mostrata anche con una parrucca. "Buona serata dalla vostra pelatina in bikini. Come state? Io bene… Molto meglio. Mercoledì dovrò fare il quarto ciclo di chemio rossa. Sarà l’ultima, daje. Poi inizierò quelle bianche. Vi voglio bene grazie starmi vicino”, scrive su Instagram.

I fan, che da mesi la stanno coccolando, l’hanno sommersa di commenti positivi con centinaia di messaggi positivi. Il segno del bene e dell’affetto che provano nei suoi confronti. E sui social molti followers sperano in un ritorno in tv dell’ex gieffina, che è molto amata e apprezzata da tantissimi personaggi della tv e, ovviamente, anche dal pubblico a casa.

