Ricordate Carolina Marconi? "Sono senza niente, devastante". Dal GF al dramma del tumore: la foto da nodo in gola

La battaglia più difficile per Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello. Che ora, come annuncia sui social, inizia la chemioterapia dopo aver scoperto un cancro. L’annuncio della sua malattia lascia tutti senza parole perché l’ex gieffina dice di aver tagliato i capelli. E scrive: "4/06/2021 ho cominciato a tagliare i capelli perché si avvicina il giorno della chemio. Domani, il 16 di giugno, il mio primo ciclo lo farò di pomeriggio. Li ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti".





Il suo post fa venire ai follower un nodo in gola, la Marconi è bella, ancora tanto giovane e con un sorriso invidiabile. Adesso, però, deve assolutamente combattere la battaglia più dura di sempre. "Tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco. Tutto questo passerà, i capelli cresceranno", dice in un post sui social.

Il suo sembra a tutti gli effetti uno sfogo quando dà il via libera alle emozioni. "L’importante è la salute; è quello che mi sento dire tutti i giorni. Ma chi sta facendo il mio stesso percorso sa, che è devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva ). Che è stato molto difficile e lo sarà ancor di più in questi mesi ma non smetterò mai nella mia vita di essere felice ed entusiasta come una bambina"continua su Instagram. Tutti i suoi fan, e il mondo della tv in generale, manda messaggi di solidarietà: Carolina deve vincere. Deve tornare a sorridere.

