Ilary Blasi nella bufera, "Il suo programma tv è copiato": grosso guaio in casa Mediaset?

Ilary Blasi nella bufera: la conduttrice e volto noto di Canale 5 inizierà una nuova avventura sul piccolo schermo a partire dal prossimo giovedì 16 settembre. Sarà al timone di Star in the Star e accanto a lei - nel ruolo di giudici - ci saranno Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella. Si tratta di una delle poche novità della stagione televisiva.

Come funziona il gioco? Sette vip in incognito dovranno imitare un cantate che verrà loro assegnato. Indosseranno rigorosamente una maschera e canteranno prima in playback, poi con la propria voce. O almeno ci proveranno. Al termine di ogni puntata il concorrente che si farà smascherare sarà eliminato dal gioco. Inoltre, ad affiancare la giuria - ogni sera - sarà un giurato speciale.

Con la messa in onda del promo, però, si sono già scatenate non poche polemiche sulla trasmissione. Secondo alcuni, infatti, si tratta di un programma "copiato", una sorta di mix tra Il cantante mascherato di Milly Carlucci e Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, entrambi su Rai 1. In realtà, però, Star in The Star è un format estero di cui Mediaset ha acquistato i diritti. Gli utenti, ignorando questo aspetto, si sono scatenati soprattutto sotto il post della Blasi su Instagram. La conduttrice, infatti, ha voluto condividere con i follower la novità e ha pubblicato il promo. Qualcuno, però, le ha scritto: "Attenta che parte la diffida dalla Carlucci".

