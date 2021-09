Ornella Vanoni interrompe il concerto a Verona: "Siete vaccinati?". Fuoriprogramma e imbarazzo sul palco

01 settembre 2021 a

a

a

Ornella Vanoni a favore dei vaccini. E quale messaggio migliore attraverso la musica? Ora, la regina del sound italiano, in occasione del Power Hits estate di RTL102.5 mette a segno un altro colpo. Un vero fuoriprogramma: interrompe il concerto. E dice: «Sei vaccinato?». Con lei ci sono anche Colapesce e DiMartino, che cantano Toy boy (l'ultimo brano della Vanoni). La kermesse, che in pochi minuti entra in trend topic, è trasmessa da TV8.

"A Raffaella Carrà sarebbe piaciuto". Malgioglio ferma tutto e si commuove sul palco di Verona





Insomma, la cantante 86enne prima di iniziare con la sua performance rivolge una domanda ai due artisti: «Siete vaccinati?». La risposta di entrambi è affermativa, a quel punto la Vanoni conclude: «Allora possiamo lavorare...». La scena va in tendenza su Twitter dove per tutta la serata di parla del Power Hits estate di RTL102.5. Ornella Vanoni si dichiara «Si vax» e riceve l'applauso dei suoi fan, milioni. Tantissimi.

"I soldi li ho sempre persi tutti". Ornella Vanoni, la confessione sconcertante: come si è fatta fregare

Grazie al Power hits estate la musica dal vivo torna finalmente ad essere protagonista durante lo show totalmente COVID – FREE di RTL 102.5. Uno spettacolo con oltre 50 artisti tra italiani ed internazionali che si sono alternati sul palco per 4 ore di show. Ad aggiungersi al ricco cast anche ULTIMO, ospite a sorpresa sul palco dell’Arena di Verona. Ovviamente durante la serata, che ha visto trionfare Marco Mengoni con "Ma stasera", ci sono stati numerosi premi. La Vanoni, ad esempio, ha ricevuto il premio Power History di RTL102.5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.