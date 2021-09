Al Bano Carrisi, porte chiuse alla Rai: "Una macchina troppo complicata", no a Sanremo

Francesco Fredella 01 settembre 2021 a

A Sanremo 2022 Al Bano Carrisi non ci andrà. Per adesso sembra quasi del tutto esclusa l'ipotesi di un suo ritorno all'Ariston, ma si sa che tutto potrebbe cambiare. Ora il cantante pugliese si racconta al settimanale DiPiù, diretto da Osvaldo Orlandini. “E’ una macchina troppo impegnativa e complicata”, dice Al Bano riferendosi a Sanremo. Insomma, porte chiuse alla Rai.

Intanto, è pronto al debutto come conduttore de La notte della Taranta (che andrà in onda su Rai1 sabato prossimo, 4 settembre, in seconda serata alle 23.35). A DiPiùTV parlando dello spettacolo e non solo. Nel dettaglio, per rispondere alla domanda. Quando gli viene chiesto se La notte della Taranta possa essere considerata l’anticamera di Sanremo lui precisa: "No, lo escludo. Il Festival di Sanremo è una macchina troppo complicata e impegnativa, preferisco partecipare come cantante, la carica che ti dà la gara è il massimo".

Per Al Bano si tratta di un vero e proprio debutto da conduttore. "Condurrò e canterò una delle mie canzoni preferite che verrà “contaminata” dalla musica della Taranta", precisa. E non sarà affatto solo, ma lo vedremo con Madame e Il Volo. “Madame non la conosco ma la ammiro come artista”, spiega nell’intervista. E poi un retroscena su Il Volo. “Era stato proposto a me di portare a Sanremo la canzone con cui hanno vinto nel 2015. Ho detto di no, non perché non mi piacesse ma perché non volevo ripetermi. Veder vincere Il Volo con quel brano mi ha reso comunque felicissimo”. Ora Carrisi si prepara ad un altro grande appuntamento: Ballando con le Stelle. Da ottobre scende in pista nel programma di Milly Carlucci.

