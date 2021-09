Cristina D'Avena? "Per vedere le sue tet***...": attenzione a questa foto, delirio in pubblico

04 settembre 2021 a

Un successone, per Cristina D'Avena, il concerto a Rieti, dove si sono radunate circa 3mila persone. Molte presenze e altrettante polemiche, immancabili al tempo del Covid: la manifestazione era stata organizzata ipotizzando 400 persone distanziate, peccato però che alla fine ne siano arrivate migliaia. Ed è iniziato il rimpallo delle responsabilità: di chi è la colpa?

Tant'è, come detto per la D'Avena è stato un vero e proprio bagno di pubblico. Ora i timori dell'organizzazione per i prossimi eventi: tra stasera e domenica, infatti, saranno ospiti delle serate Adriano Pappalardo, Briga e Michele Zarrillo. E poiché anche il Green Pass non è in grado di garantire l'assenza di contagi, la preoccupazione è che l'evento possa innescare una spirale di nuovi positivi, anche perché ormai la variante Delta è sostanzialmente al 100% dei tamponi analizzati.

Ma il concerto di Cristina D'Avena non è stato soltanto polemiche. Per la mitica interprete delle sigle tv, infatti, è stata anche un'occasione per sfoggiare tutto il suo sex appeal, così come da tempo sta facendo sui suoi profili social dove mostra fotografie piuttosto piccanti. E proprio sulla vena "maliziosa" della D'Avena, ecco che si scatena l'immancabile Dagospia, che rilancia la vicenda del concerto a Rieti con un titolo che non ha bisogno di particolari spiegazioni: "Ahò, in tremila si sono presentati per vedere le tette di Cristina D'Avena", titolava malizioso Dago.

