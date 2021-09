Albano Carrisi a Ballando con le stelle, "perché devo far crollare tutto?". Sfogo clamoroso: la voce su Loredana Lecciso e Romina Power

06 settembre 2021 a

È un po' preoccupato, Albano Carrisi. In Rai per lui si è chiusa una porta, quella di giudice di The Voice Senior (in coppia con la figlia Jasmine), e si è aperto il portone di Ballando con le stelle. Sedotto e convinto da Milly Carlucci, il leone di Cellino San Marco scenderà in pista anche nelle inedite vesti di ballerino, alla "tenera" età di 78 anni. Carisma, coraggio ed esperienza artistica di certo non gli mancano, ma non tutto dipenderà da lui (e dalla sua inimitabile voce).

Intervistato in diretta a Uno Weekend da Anna Falchi e Beppe Convertini, l’ex marito di Romina Power ha spiegato tra il serio e il faceto: "Mo’ me tocca! Erano anni che con Milly parlavamo. 'Devi venire a Ballando!'. 'Ma io non sono capace… Ho sempre difeso bene tutto ciò che ho fatto, perché devo far crollare tutto per colpa di un ballo?'. 'Tu non ti preoccupare, sei in mano all’arte". Mi fido di Milly e dei suoi collaboratori. Sottolineo: io non so ballare!". C'è da giurare però, che maniaco della precisione e orgoglioso com'è, Carrisi saprà stupire anche in queste inedite vesti.

"Il valzer lo ballo bene, il tango ci provavo da ragazzino. La mattonella era il ballo che mi piaceva di più… perché era l’unico momento in cui tu potevi avere tra le braccia la donna che sceglievi. Per tre minuti stava lì con te. Una gioia indefinibile e incredibile", ha proseguito con una punta di malizia e nostalgia. E c'è chi sussurra che per l'occasione potrebbe salire sul palco della Carlucci anche Loredana Lecciso, per una botta di romanticismo da record di share (con buona pace di Romina). Come partner ufficiale, invece la scelta potrebbe cadere su Alessandra Tripoli, di ritorno dopo un anno in maternità. Emozioni su emozioni.

