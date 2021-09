Matilde Brandi, fuori tutto sul red carpet a Venezia: scollatura da fantascienza, da urlo a 52 anni

07 settembre 2021 a

Siamo ancora al Festival del Cinema di Venezia, ovviamente sul red carpet di questa 78esima edizione. E le foto che potete vedere in questo articolo arrivano dritte dritte dalla giornata di ieri, lunedì 6 settembre. Già, perché sul tappeto rosso, per la seconda volta, ha sfilato anche la mitica e bellissima Matilde Brandi.

La giornalista e showgirl, 52 anni portati divinamente, alla kermesse in qualità di testimonial, sfoggia (per la seconda volta in pochi giorni) un vestito pazzesco: una sorta di tubino nero con una scollatura che definire generosa sarebbe piuttosto riduttivo. Bellissima ed elegante, ha letteralmente conquistato tutti

Spalle scoperte e décolléte con "vista" pericolosissima, Matilde Brandi ha catturato l'attenzione di fotografi e paparazzi. Le curve della showgirl visibili anche a distanza di sicurezza. Insomma, meravigliosa. Qui in calce, direttamente dal profilo Instagram della Brandi, potete vedere anche il vestito sfoggiato alla prima apparizione sul red carpet di Venezia.

