Arisa a Ballando con le stelle, Dagospia: "La Rai tira fuori i soldi. Carlucci scatenata, ha fatto di tutto"

“La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le stelle”. È il flash del sempre ben informato Giuseppe Candela, secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo tra viale Mazzini e la nota cantante, reduce dalla mancata conferma da Amici, dove era stata impegnata nella scorsa edizione in qualità di coach della categoria Canto.

Secondo Dagospia ci sarebbe lo zampino di Milly Carlucci nell’esito positivo della trattativa, che soltanto lo scorso 30 agosto sembrava essere naufragata. “La Pippa non balla su Rai1 - aveva scritto il sito di Roberto D’Agostino in quell'occasione - dopo la mancata riconferma di Amici (a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla) era pronto un altro colpo di scena: ci sono stati contatti tra Arisa e Ballando con le stelle. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Rai1 non è stato trovato”.

Evidentemente, però, la trattativa è proseguita a fari spenti e alla fine è stato trovato un accordo: “La Carlucci scatenata - ha svelato Candela su Dagospia - ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici. Il corteggiamento era iniziato già a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta (nonostante il parere contrario di alcuni)”.

