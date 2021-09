Fedez umiliato da Pio e Amedeo: "Ma quale censura in Rai?". E il rapper sbrocca: "Dirò fro*** e neg***", insulti e delirio

Francesco Fredella 10 settembre 2021 a

Pio e Amedeo contro Fedez. E viceversa. Succede di tutto durante i Seat Music Awards. I due comici foggiani arrivano sul palco dell'Arena di Verona e nel loro monologo sparano una cannonata contro il rapper, che lo scorso primo maggio si era reso protagonista di una grande polemica con la Rai per una presunta censura (di cui lui aveva parlato). “La Rai è libera. Ci avevano detto che censuravate e invece no. Dietro c’erano tutti i dirigenti e nessuno si è permesso di chiederci cosa avremmo detto. Se uno va in diretta dice quello che pensa. Anche un altro avrebbe potuto fare così, senza suscitare tante polemiche. Non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a cacciarti dal palco, dai, Federico! Fa la polemica, per il traffico sui social e per vendere i prodotti. “E comprati lo smalto che ho fatto io, comprati la mia valigia”. Io farei un applauso alla Rai che non ci ha censurato”, dicono Pio e Amedeo.

La replica del rapper non tarda ad arrivare. Sempre a colpi di commenti sui social. Comodamente dalla sua camera da letto il rapper registra un video in cui contrattacca Pio e Amedeo. “Stavo andando a nanna e mi hanno scritto Pio e Amedeo t hanno dissato. Bello, una delle cose più belle viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di attaccare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi", straparla Fedez.

"Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne**o e del fr***o a tutti per strappare un sacco di sorrisoni. Domani alle 10 apro il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per vendere i miei smaltini", tuona il rapper. E poi continua: "Comunque sono un po’ deluso da Pio e Amedeo. Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola ne*ro e fr*cio… Ma siete in diretta sulla Rai e una bella bestemmia non me la tiri? I ne*ri e i fr*ci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti. Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino”, conclude un nervosissimo Fedez.

