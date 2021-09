La Vita in Diretta, orrore no-vax contro Rita Dalla Chiesa: "Cosa sono stata costretta a subire", gelo su Rai 1

Francesco Fredella 23 settembre 2021 a

a

a

Ancora una volta le parole di Rita Dalla Chiesa, una delle donne più amate della tv, fanno il giro della Rete. Adesso, la storia - e indimenticabile - conduttrice di Forum interviene a La vita in diretta su Rai 1 con Alberto Matano parlando dei vaccini. Il programma si sofferma anche sui "No vax", coloro che sono contro il vaccino. E Rita Dalla Chiesa dice: "C’è molta aggressività, a me è arrivata addosso un’ondata di aggressività, un odio che non riuscivo a capire e a rendermi conto". Rita Dalla Chiesa mette in allarme Alberto Matano: “La questione vaccini è di vitalissima importanza”.

"Vergogna di Stato, sono sconvolta". Rita dalla Chiesa, la rabbia di chi ha visto morire ammazzato il padre

E poi ancora: “Non capisco come non si riesca a parlare tranquillamente di un argomento che riguarda la salute e quindi per noi è un tema di vitalissima importanza”. Il mondo della tv, musica e spettacolo ormai da tempo si è schierato a favore dei vaccini: unica arma necessaria per uscire dalla pandemia. Ed i numeri lo dimostrano: i contagi sono in calo ed anche le ospedalizzazioni.

"Onestà, trasparenza e Roma risanata". Virginia Raggi delira e Rita Dalla Chiesa le ride in faccia: sindaca umiliata così | Guarda

Quindi si va verso la terza dose, come ha deciso il Governo. Con l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro si è registrata una vera e propria impennata di vaccinazioni. Per fortuna. “Non volersi vaccinare è una mancanza di rispetto non solo nei confronti della propria salute ma anche verso quella degli altri”, dice la Dalla Chiesa.

"Voto anche io con Salvini. Perché come dice Jovanotti...". Rita Dalla Chiesa, toghe e sinistra ko | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.