Elodie, le parole che non ti aspetti: "Se mi dicono che sono una mign*** rispondo così"

Dall'infanzia difficile al successo. Elodie, all'anagrafe Elodie Di Patrizi, ne ha una per tutti. La cantante in questi anni non ha perso occasione di dire la sua. Anche se scomoda. Basta pensare alla battaglia a favore del ddl Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia. Tema ch l'ha vista impegnata contro la Lega e altri politici le cui reazioni, ammette sulle colonne di Vanity Fair, non la scalfiscono: "Delle reazioni non me ne frega niente". Neppure quando si tratta di haters: "Di cosa devo avere paura? Se mi dicono: 'Mign**ta stai zitta'? Ma quella non è un’offesa!". Per Elodie si tratta di semplice "frustrazione", nulla di più. L'artista non ha dunque alcuna intenzione di rinunciare all'impegno sociale. Ben diverso da quello politico, perché il termine 'politico' "mi fa paura: temo le strumentalizzazioni. Però sì, indignarsi è necessario. Sempre".

Elodie non risparmia neppure le donne, incapaci di "stare davvero insieme": "Vede - prosegue -, con gli uomini siamo sempre così materne, così accoglienti. Ma tra di noi, diciamolo, a volte siamo proprio str**ze. Siamo troppo critiche. Vediamo le altre o come nemici o come specchi. Per questo ci stiamo antipatiche. Invece dovremmo essere orgogliose delle nostre fragilità. Stiamo vivendo un magnifico e insieme complicato momento di rivoluzione per noi".

Nella sua lunga carriera iniziata con la partecipazione ad Amici, il programma di Canale 5, Elodie non può fare a meno di menzionare la regina della tv: Maria De Filippi. Lei - conclude con grande stima - "è granitica, complessa, curiosa. Ama gli esseri umani e li studia come fosse una scienziata, una sociologa. Lascia loro lo spazio per potersi esprimere, ma poi li attrae a sé come una calamita misteriosa. Le persone non devono provare a sedurla, devono sorprenderla. Da lei ho imparato la libertà di essere me stessa. Se ti concedi quella libertà, nessuno si arrogherà mai il diritto di dirti dove devi stare. Io detesto quando mi dicono dove devo stare".

