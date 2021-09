Mara Venier, "esame medico temendo il peggio": il terrore della conduttrice, la confessione

30 settembre 2021 a

Mara Venier è tornata in tv con Domenica In. Per lei si tratta di un nuovo inizio di stagione, di una ripresa dopo i difficili mesi del coronavirus. Un bel momento per la conduttrice di Rai 1 che lontana dagli schermi lo passa con gli adorati nipoti. Ma le preoccupazioni sono sempre dietro l'angolo: "È proprio nella serenità che affiora una mia ansia segreta e cioè che qualcosa possa turbare questo equilibrio, che è ancora più prezioso in quanto raggiunto dopo molti dispiaceri".

La Venier non ha mai nascosto di avere qualche debolezza che spesso e volentieri la porta a dover combattere. L'ultima? "Per un esame medico - confessa al settimanale Nuovo - temendo il peggio senza motivo: è una delle mie fragilità che però riesco a superare". La soluzione è sempre la stessa, ossia attraverso la fede e l’affetto. Ad esempio quello del nipote che di recente le ha dedicato una vera e propria dedica d'amore: "Il mio Claudio mi ha detto in rima: ‘Nonna, nonnina, sei la mia regina’…Mi sono sciolta come neve al sole".

Intanto la Venier ha programmato una nuova esperienza dopo la trasmissione domenicale: "Abbiamo deciso che Orietta ed io, appena io finisco Domenica In e appena lei finisce Che Tempo Che Fa, andiamo a Los Angeles io e lei da sole". Un viaggio all'insegna del divertimento che aiuterà senz'altro la conduttrice a lasciarsi i malesseri alle spalle.

