Ballando con le stelle, Valentina Persia: "Perché non posso partecipare, sogno Albanese". Il legame che pochi conoscono tra lei e Milly Carlucci

Una carriera televisiva sempre all'insegna del sorriso ed un futuro che riserva un sogno da realizzare. Ora Valentina Persia compie 50 anni e fa un'operazione rewind. Festeggia in diretta su RTL102.5 News intervenendo a Trends&Celebrities, la trasmissione condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri (in onda dalle 13 alle 15). La Persia parla anche del debutto in televisione. “Quando ero bambina studiavo danza ed un giorno a casa, abitavamo nel quartiere Ostiense di Roma, si presentarono delle persone chiedendoci se ci fosse qualcuno in grado di partecipare ad una trasmissione televisiva. E i miei fratelli dissero: “Certo, nostra sorella Valentina”, racconta la Persia. “Andai in trasmissione, si trattava di una trasmissione locale a Roma, c’erano Milly Carlucci e sua sorella Gabriella alla conduzione. Imitai Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Posso dire di essere stata lanciata in tv da Milly”.

Ma Valentina non pensa assolutamente di andare a Ballando con le stelle. “Impossibile. Sono diplomata come ballerina, anche se ho appeso le scarpette al chiodo, quindi non penso di poter essere arruolata nel cast di Milly”, dice. Il suo più grande sogno è legato al cinema. “Vorrei recitare con Antonio Albanese. Credetemi, darei qualsiasi cosa per una posa sul set con lui, anzi tramite voi faccio un appello”: parola di Valentina. E se partecipasse a “Lol – chi ride e fuori”, il programma con Fedez e Mara Maionchi? “Sarei bravissima. Perché so improvvisare e potrei far ridere i concorrenti”, assicura. Poi una precisazione sulla tv: “Con i reality ho chiuso. Almeno per ora. Faccio il mio lavoro in tv e con il mio nuovo programma Honolulu e sto cerando di farmi conoscere per il mio talento, e non solo per le barzellette. Amo i monologhi e l’improvvisazione”, conclude a Trends&Celebrities.

