Vasco Rossi umilia Red Ronnie, "per quello che capisce...": faccia a faccia brutale, "perché sono qui"

Il faccia a faccia tra Vasco Rossi e Red Ronnie per parlare del nuovo disco, “Siamo qui” (in uscita il 12 novembre), è iniziato con una premessa. “Voglio dire subito che mi dissocio da tutte le cose che Red Ronnie dice in giro e nelle varie televisioni”, ha dichiarato il rocker di Zocca in un video pubblicato sui suoi profili social. Quindi i due si sono visti per parlare unicamente dell’ultimo album in uscita, fermo restando le divisioni enormi sul Covid, sul vaccino e in particolare sul Green Pass.

“Mi dissocio completamente, non sono d’accordo su niente - ha aggiunto Vasco - è un incontro tradizionale, dove spiego a Red Ronnie il nuovo disco, ma non sono responsabile di quello che lui capisce”. Tra l’altro il giornalista sarà ospite stasera, sabato 2 ottobre, a La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez. Ovviamente si parlerà della contrarietà espressa da Red Ronnie nei confronti del Green Pass, che lo differenzia da Vasco, a favore invece della vaccinazione e della prudenza nei confronti del Covid.

“Il Green Pass è evidentemente un ricatto - ha dichiarato Red Ronnie a Gomez, stando a quanto filtra dalle anticipazioni - vuoi la vaccinazione obbligatoria? Mettila”. Poi il giornalista ha esposto la sua tesi secondo cui le fake news girano in tv e le notizie vere su WhatsApp e internet: “Girano tante bufale. Tu vedi che su WhatsApp ti arriva una notizia con il video che è vero, e poi vedi che in tv non ne parlano. La gente si è spostata su internet”.

