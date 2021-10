Barbara D'Urso, voci velenose sul suo braccio destro: "Da qualche tempo...", ribaltone a Mediaset?

07 ottobre 2021 a

Non tutti sanno chi è "l'eminenza grigia" che lavora dietro le quinte di Barbara D'Urso. Si chiama Ivan Roncalli, è un giovane autore molto stimato a Mediaset e nei corridoi di Cologno Monzese il suo nome è molto chiacchierato, negli ultimi tempi. Roncalli, spiega Giuseppe Candela nella sua rubrica "A lume di Candela" su Dagospia, "è il braccio destro" di Carmelita.

"La conduttrice, com'è noto - prosegue il giornalista di gossip con più di una punta di veleno -, è stata ridimensionata con la cancellazione di Domenica Live e Non è la D'Urso, oltre alla riduzione di Pomeriggio 5 in crisi di ascolto".

Questo però non ha offuscato la stella nascente di Roncalli, tutt'altro. Lo stimatissimo autore "affianca ancora Carmelita nello spazio ridotto quotidiano ma intanto è impegnato con un altro progetto". Altra rete, altro format, altro target, a conferma di quanto sia eclettico: Roncalli "figura tra gli autori di Zona Bianca, il talk show di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi".

Prima serata, dunque, e talk molto più "politico" dei programmi della D'Urso delle scorse stagioni, anche se negli ultimi mesi Barbara aveva virato decisamente verso l'attualità, dando via via meno spazio all'intrattenimento più genuinamente "trash" poco gradito, pare, a Pier Silvio Berlusconi e ai piani alti di Mediaset. "Come avrà preso questa collaborazione la signora D'Urso?", conclude ancora Giuseppe Candela, facendo intendere qualche malumore.

