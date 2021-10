Che tempo che fa, questo Nino Frassica? Non proprio, una foto sconvolgente: ridotto così, impressionante

11 ottobre 2021 a

Nino Frassica, ospite fisso a Che Tempo che fa, su Rai tre, nella puntata di ieri domenica 10 ottobre, ha mostrato al conduttore Fabio Fazio e al pubblico a casa una sua foto privata in cui si vede in evidente sovrappeso. L'attore infatti indossa una camicia beige strettissima che non riesce a contenere una pancia davvero esagerata. Ma quando è stata scattata questa fotografia? Perché in realtà a oggi non sembra affatto con tanti chili in più.

Ecco quindi svelato il segreto. "Mi trovi in forma? Ho fatto una dieta". rivela Nino Frassica a Fabio Fazio. "A luglio pesavo 111 chili", troppi. Quindi l'attore si è impegnato per perderli. "Ho mangiato semi di cereali. Si perdono 7 etti al giorno. L'8 settembre ero a meno 21 chili."

Insomma, all'attore che aveva accumulato tanti chili di troppo è bastato spirito di sacrificio e una ferrea e sana dieta per tornare ad un peso normale. Eccolo quindi "in forma" sul palco di Che tempo che fa. Nel giro di un'estate è passato da un evidente stato di sovrappeso alla forma ideale senza che il pubblico si accorgesse di nulla.

