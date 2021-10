Vasco Rossi, "se sono ancora vivo...": dopo la polemica politica, una frase inquietante

15 ottobre 2021 a

È tornato di prepotenza al centro della scena, Vasco Rossi. Già, sta per uscire il suo ultimo album, Siamo qui, disponibile dal prossimo 12 novembre. E il Blasco ha già iniziato il tour di presentazione. Ma non c'è solo il disco. C'è stata infatti anche la polemica politica, piuttosto inconsueta per il rocker di Zocca, che ha attaccato Matteo Salvini e Giorgia Meloni, bollati come "due che creano odio solo per i consensi". Sarà...

Ma tant'è. Vasco Rossi, presentando il suo nuovo album, si è prodotto anche in qualche frase un poco inquietante, che fa riflettere: "Se sono ancora vivo io, c'è speranza per tutti", ha affermato. E ancora: "Questo non è il migliore dei mondi possibili, ma è il mondo che c'è e dobbiamo combattere, vivere, imparare dagli errori e non avere paura di sbagliare".

Il manifesto del nuovo album è il brano Siamo qui, pieni di guai, il primo singolo, già uscito ieri, giovedì 14 ottobre. Il riferimento non è alla pandemia, ma "ai guai esistenziali", spiega Vasco, al fatto che "abbiamo dimenticato quello che siamo" e che "pensiamo di essere quello che abbiamo", filosofeggia. Dunque, nel mirino del rocker ci finisce anche la tecnologia, che "sta sfruttando le nostre debolezze, le nostre rabbie, aggressività, per diventare lei sempre più potente", conclude Vasco Rossi.

