Lello Arena, "quando con i travestiti in camerino...": la pazzesca rivelazione su Renzo Arbore

Lello Arena si confessa in una intervista a Il Fatto quotidiano e svela alcuni annedoti su Renzo Arbore, con il quale lavora da anni. "Quando Renzo era impegnato con Indietro tutta e c'erano le ragazze Coccodè, Massimo (Troisi, ndr) il pomeriggio si vestiva, si profumava e usciva. Cosa rarissima, perché non andava mai da nessuna parte". Quindi l'attore napoletano capisce che "andava a vedere lo spettacolo proprio per le Coccodè, fino a quando un pomeriggio è tornato da noi come una specie di belva: 'Che è successo?' 'Niente, non ho voglia di parlarne'. 'Ma che hai?'. 'Ho litigato con Renzo'. Noi basiti. Per il carattere di entrambi ci sembrava impossibile una discussione".

Eppure, continua Lello Arena, "lo calmiamo e capiamo: 'Non si fa così! In mezzo a quelle Coccodè ci sono tre uomini. Uno deve avvisare'. E dopo un breve silenzio ha aggiunto: 'Ho fatto il cretino con uno di questi travestiti'. Nella sua ottica quello di Renzo era il tradimento di un amico".

Arena dice che ogni tanto Massimo lo sogna, "torna a prendermi in giro, un po' quello che accadeva durante le nostre giornate; e il tono è uno che ti dice: 'Stai ancora là? Ancora a quel punto? Ancora perdi tempo? Quando mi raggiungi?'.

