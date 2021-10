Celine Dion, "forti spasmi muscolari". Malattia misteriosa, una drammatica conferma

21 ottobre 2021 a

Costretta ad annullare i suoi concerti. Celine Dion, una delle ugole più famose della musica leggera internazionale, spaventa i milioni di fan sparsi in giro per il mondo. La cantante franco-canadese, 53 anni, ha dovuto posticipare i live già in programma a Las Vegas per problemi di salute. "Sta provando forti e persistenti spasmi muscolari, per cui non potrà esibirsi", si legge nel comunicato ufficiale del Resorts World Theater, pubblicato anche sul proprio profilo Instagram. "Ho il cuore spezzato da questa decisione", spiega la diretta interessata, diventata famosissima nel mondo con la ballata The power of love e quindi con la colonna sonora del blockbuster Titanic negli anni 90 (soprattutto, con l'inno dei romanticoni My heart will go on).

Dopo essere stata colpita dalla tragedia del marito René Angélil, stroncato nel 2016 da un cancro alla gola, la stessa Celine ha dovuto affrontare voci ricorrenti sulle proprie condizioni di salute. Un dimagrimento tanto rapido quanto clamoroso aveva fatto temere il peggio nel 2019, con la Dion costretta a smentire le ipotesi di malattia. Ora, questa tegola.

"La mia squadra e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi, e non poter iniziare questo novembre mi rattrista oltre lo spiegabile. Sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che hanno fatto i loro piani per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per stare meglio: voglio superare tutto questo il prima possibile". Nessun orizzonte temporale, al momento, è stato fissato per il rientro sulle scene. Lo show da "artista residente" a Las Vegas è congelato fino a data da destinarsi: annullate le date dal 5 al 20 novembre e dal 19 gennaio al 5 febbraio.

