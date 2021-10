Phil Collins "puzza, non si lava, incapace a letto". Fatto a pezzo in pubblico dalla moglie

26 ottobre 2021 a

a

a

Phil Collins si sta godendo il tour con i Genesis, ma ad aspettarlo al ritorno troverà la sua terza ex moglie Orianne Bates sul piede di guerra. I legali della donna hanno infatti rivendicato metà della lussuosa villa di Miami, dal valore di 40 milioni di dollari. L'ex signora Collins lo ha inoltre accusato di essere un ubriacone, dipendente dagli antidolorifici e con una pessima igiene personale.

Beyonce: la più bella del mondo

I legali della Bates hanno dato appuntamento al cantante in tribunale a dicembre, al suo rientro dal tour con i Genesis, per deporre sotto giuramento. La coppia si è sposata nel 1999 e nel 2008 ha divorziato, per poi annunciare il ricongiungimento a inizio 2016. Ora però la storia è arrivata definitivamente al capolinea e Orianne ha messo in piazza tutte le pecche dell'ex marito.

Musica: Pino Daniele negli Usa con 'La Grande Madre Tour'

A quanto dichiara la donna nelle carte bollate a partire dal 2017 Collins iniziò a bere in modo massiccio e ad abusare degli antidolorifici, cadendo in un pericoloso vortice di alcolismo e dipendenza. A questo si accompagnò anche un peggioramento della sua igiene personale, che lo portò a non farsi la doccia e non lavarsi i denti per mesi. L'ex moglie lo ha inoltre descritto come "depresso, aggressivo e incapace di fare sesso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.