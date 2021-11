Rossano Rubicondi, "quelle persone non son suoi amici": indiscrezione straziante, da chi è stato tradito in punto di morte

04 novembre 2021 a

La vita di Rossano Rubicondi, tragicamente scomparso lo scorso 29 ottobre all'età di 49 anni, ora viene passata ai raggi X. Già, perché lo showman è stato celebrato con una clamorosa ondata di affetto e commozione. Insomma, l'Italia si è riscoperta legatissima a lui, forse più di quanto in molti potessero immaginarsi.

E poi, tutte le vicende legate a questa drammatica scomparsa. Il giallo sulla malattia che se lo è portato via, con le versioni discordanti. Il dolore di Ivana Trump e il nodo delle ceneri: metà resteranno negli Stati Uniti, l'altra metà tornerà in Italia. E ancora i genitori, comparsi in televisione, quasi ignari del male che ha portato via loro figlio, disperati, ma lontani da Rossano se non nell'ultimo periodo, quello del riavvicinamento.

E ancora le indiscrezioni: negli ultimi tempi sarebbe stato abbandonato. Indiscrezione, quest'ultima, smentita con veemenza da Silvio Sardi, suo testimone di nozze, a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. No, non è vero: Rossano non è stato abbandonato, per quanto, ha spiegato Sardi, "lo chiamai inizialmente ed era fiducioso", il riferimento è a quando aveva scoperto la malattia. "Invece un mese dopo mi disse che non aveva più voglia di combattere".

Dunque, Silvio Sardi torna proprio sui rapporti di Rossano Rubicondi. Sulle amicizie. E dopo aver insistito sul fatto che non fosse solo, tutt'altro, vuole però precisare: "Vanno distinti gli amici di Rossano, che sono veramente pochi, dagli amici di Rossano Rubicondi in quanto marito di Ivana Trump, c'è una grossa differenza tra questi", ha concluso l'ex testimone di nozze. Insomma, semmai ad abbandonarlo, a "tradirlo", sono stati quelli che amici veri non lo erano mai stati. Ma soltanto amici "Per convenienza".

