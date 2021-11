Rossano Rubicondi, l'indiscrezione sconvolge la sua ex: "Mi rifiuto di credere a quella roba"

05 novembre 2021 a

a

a

Si indaga sulla morte di Rossano Rubicondi a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Nella puntata andato in onda ieri 4 novembre, per cercare di fare luce sul decesso dell'attore, è stata invitata Linda Batista, storica ex fidanzata di Rubicondi con il quale ha avuto una relazione durata un paio di anni. "Mi rifiuto di credere che Rossano non abbia voluto curarsi", ha subito sottolineato Linda Batista replicando a chi sostiene che l'ex naufrago de l'Isola dei famosi abbia deciso di non curarsi pur essendo consapevole di avere un tumore. "Rossano amava troppo la vita per prendere una decisione così, trovo assurde queste voci", ha continuato la ex fidanzata.

"Crollato in doccia, poi per sei metri...". Morte di Rubicondi, la scoperta-choc della d'Urso sugli ultimi istanti

Linda Batista, riporta Tgcom, ha spiegato che quando ha saputo della morte di Rubicondi, "non volevo crederci". Poco tempo prima infatti, "lo avevo sentito per proporgli di incontrarci e presentargli il mio nuovo compagno e magari proporgli di lavorare insieme", ha aggiunto. "Sono veramente sconvolta, non può essere vero che non volesse curarsi".

Rossano Rubicondi, ecco l'ultima foto prima della morte: un'immagine che spacca il cuore | Guarda

Quindi la Batista si chiede: "Ma come è possibile che i genitori non sapessero niente? E perché è stato cremato così velocemente senza dare la possibilità ai genitori di vederlo un'ultima volta?". Domande a cui al momento è difficile dare una risposta. "Lo trovo vergognoso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.