Maneskin, dopo il concerto di Las Vegas che apriva la performance dei Rolling Stones, la foto con Mick Jagger

I Maneskin hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Un successo vero e pieno di conferme e non solo dal pubblico, ma la rockband romana ha ricevuto anche i complimenti (in italiano) di Mick Jagger. Con cui a fine serata hanno scattato una foto poi condivisa sui social qualche ora più tardi: "Che serata. Grazie Rolling Stones, è il miglior ricordo di tutti i tempi", hanno postato i vincitori di Sanremo e dell'Eurofestival.

"Grazie mille ragazzi!". Così Mick Jagger appena salito sul palco di Las Vegas e, parlando in italiano, aveva omaggiato i Maneskin che avevano cantato e suonato sul palco prima di Jagger e compagni. Un sigillo doc sullo show dei Maneskin. La prima avventura Oltreoceano della band non poteva chiudersi meglio, dopo la trionfale accoglienza prima a New York poi a Los Angeles, passando per l'apparizione in tv nelTonight Show di Jimmy Fallon.

I Maneskin, in scena all'Allegiant Stadium, hanno portato uno spettacolo convincente e potente, "una performance spavalda, senza alcun timore reverenziale e acclamata dalle migliaia di spettatori in attesa di Mick Jagger & company", scrive il quotidiano Leggo. "Hello Las Vegas! È un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre", le prime parole del frontman Damiano accolte da una ovazione del pubblico Usa.

