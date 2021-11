Morgan, la bomba di Stefania Orlando: "Sapeva tutto". La sceneggiata a "Ballando" tutta una farsa?

Francesco Fredella 16 novembre 2021 a

A La Vita in Diretta, in onda su Rai 1, si parla ancora della lite Morgan-Selvaggia Lucarelli, avvenuta a Ballando con le stelle. Interviene Stefania Orlando, che dice: “Lui poco carino con Alberto Matano” (il riferimento è a Morgan). Il cantante, tra l'altro, nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone annuncia di aver denunciato la Lucarelli.

La Orlando, che ha partecipato di recente a Tale quale show, non difende Morgan ed in qualche modo lo attacca dicendo: “Morgan io l’ho sempre amato, è genio e sregolatezza, ma anche nella sregolatezza non bisogna mai dimenticare l’educazione e il rispetto. Il rispetto ci vuole anche e soprattutto nei confronti di un giurato e di una donna” ha poi concluso. I panni del concorrente sono sempre difficili da indossare, inutile negarlo. “Sapeva che lo avrebbe giudicato lei”, dice ancora una volta la Orlando a proposito di Morgan e della Lucarelli.

“Quando fai il concorrente in un talent sai bene chi sarà a giudicarti". Insomma, le parole di Stefania Orlando a La Vita in Diretta, dove Selvaggia Lucarelli interviene per dare la sua versione dei fatti, sono molto forti e non lasciano spazio a doppie interpretazioni. Non è la prima volta che una discussione in studio finisca in tribunale. La Parietti e la Lucarelli, solo poche settimane fa, sono state una di fronte all'altra a causa della lite fatta proprio negli studi di Milly Carlucci. Ora la storia si ripete. Ancora una volta.

