Giorgia Soleri, Fabrizio Corona insulta la fidanzata di Damiano: "Finta radical chic, da vomito". Tutto per questa foto

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin: suo malgrado è finita nel vortice del gossip per alcune indiscrezioni secondo cui il suo ragazzo avrebbe avuto una frequentazione recente con Belen Rodriguez, fresca di rottura con Antonino Spinalbese. “Sto leggendo un sacco di cazz***”, ha scritto Damiano in una story di Instagram: non gli è servito fare nomi, tutto è parso subito chiaro.

"Speravo di morire". Quello che la fidanzata di Damiano dei Maneskin non aveva ancora mai detto

Anche perché la star dei Maneskin continua a essere fidanzato con Giorgia Soleri, che però adesso è stata pesantemente attaccata da Fabrizio Corona. Una critica improvvisa e anche piuttosto cattiva, quella dell’ex re dei paparazzi, che non ha gradito un post della modella milanese. Quest’ultima si è fatta conoscere soprattutto perché è molto impegnata sul sociale nel raccontare la vulvodinia, malattia di cui ha scoperto di soffrire e di cui si parla poco, nonostante riguardi circa una donna su sette.

"Belen Rodriguez e Damiano si frequentano". All'improvviso, la foto del leader dei Maneskin: una bomba

A far scatenare Corona è però stato un dettaglio fisico che emerge chiaramente in uno scatto in cui la Soleri promuove un brand di abbigliamento sportivo. Giorgia non ha le ascelle depilate, cosa che non ha mai nascosto e che sembra urtare parecchio Corona, al punto da scrivere un messaggio molto pesante: “Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno”.

