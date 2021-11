Che tempo che fa, Ornella Vanoni: "Non so se arrivo a Natale". L'intervista inizia così, gelo da Fazio

28 novembre 2021 a

a

a

"Non so se arrivo a Natale". Inizia con questa frase Ornella Vanoni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai tre nella puntata del 28 novembre. E il conduttore commenta tra l'imbarazzato e l'ironico: "Cominciamo bene...". In realtà la cantante è sempre stata una persona che sa prendersi in giro. Quindi continua: "Io ritengo che invecchiare sia bello soltanto se tiri fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, cioè quello infantile".

La Vanoni sta promuovendo in giro il suo ultimo album. E in una recente intervista a Vanity fair ha parlato dei suoi amore: il primo è stato Giorgio Strehler, una persona con cui ha condiviso una relazione che all’epoca diede scalpore. “Da scuola mi volevano cacciare, mamma piangeva, papà non parlava più, lui era sposato". La loro relazione era molto difficile anche perché c'era una notevole differenza d'età.

Arisa, una tempesta ad alto tasso erotico: l'ultima foto pazzesca, occhio al dettaglio | Guarda

Un altro personaggio molto importante nella vita della Vanoni è stato il cantautore Gino Paoli, con cui Ornella ha condiviso numerosi brani. Un amore praticamente impossibile. Perché, spiega la cantante, “non lo possedevo, non lo avevo. Quando non hai una persona sei portato a credere che l’amore più grande sia quello che ti fa soffrire di più”.

"Aria fritta, roba da oratorio. Ma quale rock?". Clamoroso in Italia: chi demolisce i Maneskin, un grosso caso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.