Ylenia Carrisi, il dolore atroce di Romina Power: "Questo mondo senza di te...", la frase che spacca il cuore

Sono struggenti le parole di Romina Power che sul suo profilo Instagram ha pubblicato delle foto della figlia Ylenia Carrisi: "51 anni fa Dio ha fatto nascere una bellissima bambina, intelligente e amorevole", ha scritto commentando la serie di scatti che la ritraggono con la figlia e con il marito Al Bano. "Le braccia di mamma non smetteranno mai di desiderarti, i miei occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che senza di te non ha più calore. Ylenia, mai smetterò di cercarti".

E' stato infatti il compleanno della primogenita di Al Bano e Romina, e la cantante che non ha mai smesso di cercare la figlia l'ha voluta "festeggiare" così". Con immagini di quando erano felici, immagini piene d'amore. Che ovviamente hanno fatto il pieno di cuoricini e di messaggi di affetto e solidarietà.

Ylenia Carrisi è scomparsa in circostanze rimaste misteriose a cavallo tra il 1993 e il 1994. L’ultimo dialogo tra la famiglia e la ragazza (che all’epoca della sparizione aveva 23 anni) è datato 1 gennaio 1994: Ylenia era in Louisiana e da lì, dal telefono del LeDale Hotel di New Orleans, chiamò i genitori. Poi il nulla.

Di Ylenia non si è più saputo niente. Sparita. Letteralmente. Oggi 29 novembre 2021, la figlia di Albano e Romina avrebbe compiuto 51 anni. E nel cuore di una mamma non puoi mai morire la speranza di ritrovare la figlia scomparsa. Invece Al Bano è convinto che la figlia si sia buttata nel Mississipi. Una conclusione a cui è arrivato dopo la conversazione con due persone che videro la ragazza poco prima della sparizione e che gli riferirono che Ylenia gli disse di "appartenere all’acqua".

