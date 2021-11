Striscia la notizia, Alessia Mancini in ospedale. L'ex velina ricoverata, la verità: "Un grosso tumore"

30 novembre 2021 a

Adesso Alessia Mancini sta bene. Per fortuna. E rompe il silenzio dopo la notizia dell'intervento subito. Sui social la showgirl, ex velina di Striscia la notizia, risponde alle domande dei fan. E dice: "Avevo un mioma all’utero, un tumore benigno diventato molto grosso come una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché mi faceva molto male. Era in una posizione scomoda".

A quanto pare questo tumore era posizionato in un posto che ha reso necessario l'intervento dei medici con un taglio diversamente da altre pazienti che, invece, si sottopongono all'asportazione con la laparoscopia. Alessia Mancini è sposata con Flavio Montrucchio, che si è occupato della casa e dei figli durante questi giorni.

Alessia, sempre sui social, tranquillizza tutti i suoi fan dicendo di stare sicuramente meglio. E coglie l'occasione per dire a tutti quanto sia importante la prevenzione. "Mi raccomando, prendetevi cura di voi… sempre", con aggiunti gli hashtag #prevenzione e #lasaluteètutto", ha scritto sui social.

Tra Alessia e Flavio non è mai mancato un fortissimo rapporto fatto di complicità. Ad esempio, Flavio Montrucchio ha pubblicato un video molto simpatico, girato subito dopo l'operazione con tanto di mascherina chirurgica, camice e cuffietta, viste le misure anti Covid. "Guardi che già mi hanno operato. Lei è il chirurgo?", dice la Mancini, e il marito risponde: "Ma per venire a trovarti, posso venire così?", quindi la Mancini commenta: "Vai bene anche così". Una gag che non sfugge ai fan della coppia.

