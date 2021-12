Maneskin, Damiano David sconvolge gli Stati Uniti: "Che roba è?", sul palco conciato così

01 dicembre 2021 a

I Maneskin continuano ad avere un enorme successo negli Stati Uniti. Dopo essersi aperti la strada con la vittoria del Festival di Sanremo e poi soprattutto con quella all’Eurovision, la band romana è stata travolta dalla popolarità in tutto il mondo: d’altronde si dice che il rock non muore mai e con i Maneskin sta vivendo una nuova stagione di trionfi. Dal punto di vista personale, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan stanno spopolando.

L’ultimo bagno di folla c’è stato a The Voice Usa, dove i Maneskin sono stati invitati in occasione dell’ultima puntata. Una presenza prestigiosa, dato che si tratta di uno show televisivo storico, arrivato alla sua ventunesima edizione e che in giuria conta nomi pesanti: Ariana Grande, Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton. Tutti i presenti sono letteralmente impazziti per la performance dei Maneskin, che si sono esibiti in un medley sulle note di ‘Beggin’ e ‘Mammamia’.

Tra l’altro anche il look non è passato inosservato: dopo quello elegante in smoking e papillon esibito agli American Music Awards, i Maneskin sono tornati alla loro vera identità, scegliendo outfit stravaganti e provocanti. In particolare Damiano si è presentato sul palco con una tutina da wrestler. Per i Maneskin si tratta dell’ennesimo successo in terra americana: sono partiti dal Tonight Show di Jimmy Fallos, poi hanno incontrato Ellen DeGeneres e aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, infine gli Ama e The Voice Usa.

