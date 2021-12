Sanremo 2022, Amadeus al Tg1: "Ecco tutti i big in gara", nomi pesantissimi

04 dicembre 2021 a

Forse infastidito dalle troppe indiscrezioni e anticipazioni circolate sulla stampa e sul web, Amadeus ha deciso di giocare d’anticipo e di rendere noti i 22 nomi dei “big” che saranno in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Quando mancano quasi due mesi all’inizio della kermesse, il conduttore di Rai1 ha spiazzato tutti, chiedendo e ottenendo una modifica del regolamento per poter fare i nomi prima del tempo.

Collegatosi con Francesco Giorgino in due momenti diversi del Tg1, Amadeus ha svelato i cantanti che sono stati ammessi in gara. I primi undici sono i seguenti: Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Noemi, Massimo Ranieri, Ana Mena, La rappresentante di lista, Highsnob con Hu. Gli altri undici sono invece: Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Mahmood con Blanco, Irama, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Aka7even, Rkomi, Iva Zanicchi.

Inizialmente i nomi dei “big” del Festival di Sanremo - che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio - dovevano essere svelati il 15 dicembre, in occasione della finale di Sanremo Giovani su Rai1. In tale circostanza, invece, verranno comunque annunciati i titoli dei brani che saranno in gara, oltre ovviamente ai due concorrenti della categoria “Giovani” che verranno ammessi al Festival vero e proprio.

