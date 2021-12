Elettra Lamborghini, "A mezzanotte (Christmas Song)"? Clamoroso, cosa spunta nel nuovo video: occhio al dettaglio

Francesco Fredella 07 dicembre 2021 a

Il nuovo video di Elettra Lamborghini è già virale. A Mezzanotte (Christmas Song) è il nuovissimo brano natalizio dell'ereditiera che ha un ritmo unico, inimitabile. Ennesimo colpo di genio di un'artista che mette tutti d'accordo con simpatica e talento.

Set casalingo a prova di vero Xmas time, con una cascata di immagini tutte in stile natalizio con un mega albero di Natale alle sue spalle. E spuntano, nella bellissima e suggestiva coreografia, anche le bottiglie del drink tutto italiano Aviva. La Lamborghini, come era avvenuto in passato con Denis Dosio nel suo brano, sceglie un prodotto made in Italy da portare sul set per brindare nei momenti di festa. E' un segnale importante per una delle aziende italiane che, proprio ieri, è arrivata persino in Israele grazie ad una super influencer da mezzo milione di followers. Adesso, a fare da traino, dopo Fedez ed altri big, ci pensa super Elettra. Che corre, sui social, come una Lamborghini. La ricca ereditiera, sposata con il dj Afrojack, sta vivendo un momento di grande popolarità.

Non manca l'aria di festa nel suo ultimo videoclip: regali, palle di Natale e tantissimi colori - che tra l'altro s'intonano perfettamente con quelli di Aviva (ormai una delle start up del beverage più amate dagli italiani). Con oltre 6,8 milioni di followers, il regalo di Natale della Lamborghini ai suoi fan è un nuovo brano che arriva dopo il successo estivo del di "Pistolero". Super sexy, vestita di rosso, con uno sguardo che cattura tutti sin dal primo minuto del videoclip: fuori dalle 14 di oggi su tutte le piattaforme. Successo garantito.

