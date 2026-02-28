Sanremo 2026, Elettra Lamborghini fa impazzire la sinistra: "Caramba, il manganello"

Libero logo
sabato 28 febbraio 2026
Chissà cosa dirà ora la sinistra: c'è qualcuno a Sanremo che invita a "manganellare". No, non i violenti pro-Pal che negli ultimi mesi hanno preso l'abitudine di occupare strade e palazzi e assaltare la polizia, ma i tiratardi del Festival, i dipendenti da movida, i facinorosi dei discoclub. 

Elettra Lamborghini, stremata dai "festini bilaterali" che affollano le notti sanremesi, impossibilitata a dormire dopo le sue esibizioni a causa del baccano sotto il suo hotel a notte fonda, ha addirittura deciso di trasferirsi a Montecarlo, facendo la "pendolare". Purtroppo per lei, stessa musica (leggasi, "casino") anche nel Principato. 

Nel frattempo però è diventato virale il suo sfogo. "No vabbé raga zio pinguino... Festino bilaterale pure qua sotto... sono perseguitata", scriveva stanotte da Montecarlo. "C'è un focolaio anche qua... Ma come si permettono"?. E sopra la scritta: "Sentite che busseriaaa!!!". 

Su Instagram, invece, eccola a colloquio con dei carabinieri a Sanremo. "Fatemi parlare con i caramba... Quel manganello lì, usatelo! Non riesco a dormire, ne va della mia performance", sottolinea tra l'ironico e il disperato.

