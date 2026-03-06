Dritto e rovescio, Bignami zittisce Orsini: "Con che dignità? Fatevi curare!"

A Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, ogni giovedì in prima serata, si parla di guerra tra Usa-Israele e Iran e ci si chiede se quest’operazione sia stata preventiva o, alla fine, risulti una decisione affrettata che può scompaginare gli equilibri di mezzo mondo. In studio, tra gli ospiti, c’è Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, che va all’attacco e commenta duramente un post sui social del sociologo Alessandro Orsini, anche lui presente nel salotto di dibattito.

“Lei ha scritto che sotto il profilo morale le dittature sono superiori alle democrazie occidentali, professore!", sbotta Bignami. Orsini prova a replicare: "Guardi che io non ho problemi a ripetere quello che ho scritto sui social, vedo che lei mi segue. Siccome le democrazie occidentali hanno commesso quello che nella letteratura scientifica è il crimine politico più grande di tutti, che è il genocidio, ne consegue logicamente che se le democrazie occidentali hanno compiuto un genocidio sono persino moralmente inferiori alle dittature, fino a quando le dittature non avranno compiuto un altro genocidio, cioè è un discorso di logica. Nella letteratura scientifica il crimine politico supremo è il genocidio, quindi se le democrazie occidentali hanno compiuto un genocidio ne consegue logicamente che le democrazie occidentali non possono essere moralmente superiori alle dittature".

"Se gli Stati Uniti e Israele continueranno con questi bombardamenti – chiude Orsini - avremo un'ecatombe di bambini iraniani". Bignami, allora, rincara la dose: "A lei non interessa niente del popolo di Gaza, a lei non interessa niente dei palestinesi, perché voi siete accecati dall'odio per Giorgia Meloni. Dovete curarvi, perché se voi avete un odio nei confronti di Giorgia Meloni, non potete trascinare tutti. Noi non possiamo sentir dire che Khamenei è un sant'uomo, lei ha detto che Khamenei ha una dignità superiore a Trump. Ma come fa a dire queste cose, professore? Con che dignità le viene a dire? Faccio appello al buonsenso. Siamo in una situazione in cui oggettivamente c’è una condizione di pericolo. Non riuscite invece che attaccare Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, il centrodestra, a collaborare".