Sanremo 2026, lo spoiler clamoroso di Elettra Lamborghini: "Ho già capito..."

"Io ho già capito che tanto non vinto un tubo, dov'è Laura? Vieni qui, lo sai che c'è una gara bilaterale e devo abbracciarla. Vi saluto, tanto lo so che non vinco e non torno sul palco. Grazie mille, mi sono divertita come una pazza, ciao vi amo". Non poteva che essere esplosivo il finale di Elettra Lamborghini in gara a Sanremo con il suo Voilà. Anche se non sul podio ufficiale, la cantante vince il premio simpatia. Viralissimo il suo commento della seconda serata quando disse di essere stanca morta perché a Sanremo di notte "c'è troppo rumore, ci sono troppi festini bilaterali, scendo in pantofole e li faccio smettere".

E sui social i telespettatori hanno mostrato apprezzamento verso la simpatia di Elettra Lamborghini: "dimenticavo. È stata simpatica #ElettraLamborghini. Che è pur sempre una splendida dote", "DATEMI UNA PAROLA PIÙ FORTE DI MAMMA, ICONA, STAR", "In un #sanremo2026 nel quale è stato sbagliato talmente tutto che pure il jingle è il peggiore di 76 anni, la vittoria di #ElettraLamborghini sarebbe invece l'unica cosa che lo aggiusterebbe. Gli darebbe il carattere dell'eccezione e quindi un senso", "A parte essere bellissima e anche di una simpatia incredibile. Comunque vada il brano avrà il suo successo", "GARA BILATERALE MI SENTO MALE HAHAHAHAHA", "Elettra, non vincerai un tubo, ma per simpatia non ti batte nessuno".