Masterchef, chi è il vincitore Matteo Canzi: "Mi ero iscritto di nascosto"

È Matteo Canzi il vincitore della 15esima edizione di Masterchef. Il giovane, 24 anni di Lecco, una laurea triennale in Economia, ha trionfato contro Carlotta in una sorprendente finale a due. Cosa che non accadeva da sette anni a questa parte. Al Corriere della Sera, l'aspirante chef ha confessato: "Non c’è mai stato un momento in cui ho pensato di vincere... Solo il primo giorno, ai Live cooking, ho detto che ero lì per portarmi a casa il titolo perché bisogna dirlo per forza, ma non avevo aspettative. Mi ero iscritto senza farlo sapere a nessuno, solamente contento di poter cucinare".

Adesso ha deciso di dedicare la vittoria "a mamma e papà, perché non credevano che la cucina potesse essere la mia strada. E a nonna Egidia, 95 anni, la prima con cui mi sono messo ai fornelli". Come detto più volte anche durante il programma, i genitori di Matteo non erano molto convinti della scelta del figlio di dedicarsi completamente alla cucina. "E invece è il mio scopo di vita - ha sottolineato - adesso lo sanno e sono con me, ma per un po’ di tempo è stato difficile capirsi. Non volevano che lasciassi il corso di laurea magistrale in Digital marketing a cui ero iscritto, poi si sono ricreduti".