Masterchef, chi è il vincitore Matteo Canzi: "Mi ero iscritto di nascosto"

È Matteo Canzi il vincitore della 15esima edizione di Masterchef. Il giovane, 24 anni di Lecco, una laurea triennale in Economia, ha trionfato contro Carlotta in una sorprendente finale a due. Cosa che non accadeva da sette anni a questa parte. Al Corriere della Sera, l'aspirante chef ha confessato: "Non c’è mai stato un momento in cui ho pensato di vincere... Solo il primo giorno, ai Live cooking, ho detto che ero lì per portarmi a casa il titolo perché bisogna dirlo per forza, ma non avevo aspettative. Mi ero iscritto senza farlo sapere a nessuno, solamente contento di poter cucinare".
Adesso ha deciso di dedicare la vittoria "a mamma e papà, perché non credevano che la cucina potesse essere la mia strada. E a nonna Egidia, 95 anni, la prima con cui mi sono messo ai fornelli". Come detto più volte anche durante il programma, i genitori di Matteo non erano molto convinti della scelta del figlio di dedicarsi completamente alla cucina. "E invece è il mio scopo di vita - ha sottolineato - adesso lo sanno e sono con me, ma per un po’ di tempo è stato difficile capirsi. Non volevano che lasciassi il corso di laurea magistrale in Digital marketing a cui ero iscritto, poi si sono ricreduti".
Canzi ha rivelato che il piatto di cui va più fiero è "il risotto della finale, con quel pescegatto che per me era una specie infestante e invece è un ingrediente super". In ogni caso, ha le idee molto chiare: "Voglio studiare e imparare. Frequenterò subito il corso di Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, che lo show mette in palio per il vincitore. Era la cosa che mi interessava di più: uscito da lì, mi metterò a fare gavetta". Il suo obiettivo, comunque, non è diventare un influencer: "Sarei stupido a non cavalcare la spinta dei social, ma non mi vedo come influencer. Voglio diventare un cuoco professionista con un ristorante tutto mio. A tempo debito, però, se si apre troppo presto ci si brucia. Mi piacerebbe un percorso come quello di Cannavacciuolo".
In diverse occasioni, poi, il 24enne ha detto che Masterchef l'ha distrutto più volte. A tal proposito ora ha spiegato: "Separo in tre la mia esperienza: sono entrato sicuro di me, forse con quasi troppa confidenza, e poco dopo ho rischiato l’eliminazione sbagliando a fare il pane. Quell’episodio mi ha demolito psicologicamente, per un po’ mi sono messo in sordina. Ha cambiato tutto l’esterna nel ristorante tristellato di Perbellini, a Verona: pensavo di andare nel panico e invece mi sono sentito calmo, centrato, pur lavorando a ritmi serrati". Infine, vista la sua passione per le canzoni neomelodiche, un commento sulla vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo: "La canzone resta in testa, ma preferivo Sayf".